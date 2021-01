Ridurla a semplice luogo per il prestito e la consultazione di libri è ormai anacronistico. Per questo l'Amministrazione di San Giorgio sta lavorando per una biblioteca polo culturale.

Ridurla a semplice luogo per il prestito e la consultazione di libri è ormai anacronistico. La biblioteca, oggi, ha dilatato i suoi orizzonti di attività diventando un polo culturale vero e proprio. A San Giorgio su Legnano ne sono consapevoli e per questo, per il tempio degli appassionati della lettura di piazza Quattro Novembre, l'Amministrazione comunale del sindaco Walter Cecchin intende condurre un ragionamento approfondito. Si parte dal discorso economico. "Abbiamo deciso di incrementare la somma destinata al fondo cultura - spiega - dai 47 mila euro del 2020 agli oltre 50 mila dei tre anni a venire perché vogliamo dare alla biblioteca un valore aggiunto; il nostro intento è aggiornarla il più possibile e incrementare la struttura". Che non significa, appunto, soltanto attenzione alla qualità e quantità del patrimonio librario a disposizione dei lettori ma anche ampliamento della 'mission'. E le parole del vicesindaco Claudio Ruggeri lo testimoniano con forza: "Non vogliamo che la biblioteca sia esclusivamente un luogo per il prestito di libri - aggiunge - il nostro progetto riguarda un maggior coinvolgimento sia delle associazioni sia dei cittadini, vorremmo studiare alcune iniziative e programmare alcune aperture domenicali, ci stiamo lavorando e confidiamo che, passata l'emergenza Covid, qualcosa si possa già cominciare a mettere in pista". A San Giorgio, insomma, la biblioteca è destinata a diventare sempre più ruolo di irradiamento della cultura a tutto tondo al di là del semplice accostamento a un volume.

