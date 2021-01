Con la droga in auto

Controllato dai Carabinieri: un 29enne è stato arrestato, perché all'interno della sua vettura i militari dell'Arma hanno rinvenuto 13 dosi di cocaina, per un totale di circa 12 grammi.

Stavano svolgendo un normale servizio di controlli lungo via Garibaldi a Mesero, quando si sono imbattuti in una Fiat Panda. Erano circa le 19.30 di lunedì. Alla vista dei militari della stazione di Magenta l’uomo, un 29enne di nazionalità albanese residente ad Arconate, si è agitato insospettendo gli operatori che hanno approfondito i controlli. Sul posto è intervenuta un’altra pattuglia per operare la perquisizione dalla quale è emerso che l’automobilista nascondeva all’interno del suo veicolo 13 dosi di cocaina per un totale di circa 12 grammi. L’uomo è stato arrestato e verrà sottoposto a rito per direttissima.

