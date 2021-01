Villa Cortese... riciclone

Con la raccolta differenziata ci va a nozze da anni. Le percentuali lo confermano appieno e sono giunte fino a Legambiente che gli ha conferito la qualifica di 'Comune Riciclone'.

Con la raccolta differenziata ci va a nozze da anni. Le percentuali lo confermano appieno e sono giunte fino a Legambiente che ha deciso di conferirgli, per questo, la qualifica di 'Comune Riciclone per la Lombardia'. A convincere il sodalizio a gratificare Villa Cortese di questo riconoscimento sono state due percentuali precise emerse nel 2019: 65,2 chilogrammi pro capite di indifferenziato per abitante, in netta discesa rispetto al 73,9 per cento del 2018 , e 84,7 di differenziato, migliorato dall'84,7 del 2018. Ma il sindaco Alessandro Barlocco, pur esprimendo felicitazione per "Tale riconoscimento che attesta l'impegno e la correttezza della cittadinanza", tiene le antenne ben puntate anche verso chi, di comportarsi secondo una salda coscienza ecologica, proprio non ne vuole sapere. "Spiace constatare il verificarsi di comportamenti scorretti da parte di pochi - spiega - che scelgono di non rispettare le semplici regole di convivenza civile". E rischiano con questo di vanificare il risultato ottenuto invece grazie al contributo dei loro concittadini più virtuosi e avveduti. "In particolare - prosegue il primo cittadino - si segnala che i rifiuti domestici non devono essere inseriti nei cestini posti sulle strade, si ribadisce inoltre il divieto assoluto di abbandono di rifiuti sul suolo, sanzionato anche penalmente, di frequente purtroppo si trovano rifiuti gettati per terra, tra cui spesso anche mascherine, o vere e proprie discariche abusive, anche di rifiuti speciali, all'interno dei boschi". Insomma, se da una parte si costruisce nel nome del rispetto dell'ambiente, dall'altra si demolisce per la ancora consistente presenza della mancanza di tale rispetto. Una situazione, quella dell'abbandono scriteriato di rusco da parte di talune persone, a cui l'Amministrazione comunale ha reso noto una volta di più di voler dichiarare guerra.

