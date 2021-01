La Shoah al cippo di Anne Frank

Per non dimenticare quella terribile pagina di storia. In occasione del Giorno della Memoria, a Vanzaghello una cerimonia al cippo di Anne Frank, assieme ad alcuni alunni delle scuole.

Per non dimenticare il dramma della Shoah. In occasione del Giorno della Memoria, mercoledì 27 gennaio, l'Amministrazione comunale di Vanzaghello ha organizzato una breve cerimonia (viste le limitazioni e le disposizioni dovute all'emergenza Covid-19) al cippo di Anne Frank. All'importante momento, sarà presente una delegazione di alunni della scuola Primaria e Secondaria di primo grado; inoltre, a partire dalle 21, sulla pagina Facebook della biblioteca, sarà disponibile un contributo sulla figura della senatrice a vita Liliana Segre. "C'è bisogno di continuare a vigilare sulla capacità di edificare una memoria costruttiva, per istruire un futuro migliore - ha scritto il sindaco Arconte Gatti".

