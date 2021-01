I distributori sono tre: uno eroga gratuitamente i sacchetti in mater- bi per la raccolta dell’umido e gli altri due erogano, invece, a pagamento tutte le altre tipologie di sacchi.

A causa dell’emergenza sanitaria in atto non è più possibile recarsi agli sportelli di AMGA per approvvigionarsi dei sacchi per i rifiuti.

Il distributore automatico che era presente all’ingresso dell’area sportelli, infatti, non è più attivo e il personale fornisce esclusivamente la prima fornitura di sacchi a quegli utenti che effettuano l’iscrizione al ruolo Tari.

A fronte delle numerose richieste pervenute dai cittadini di Legnano, da ieri è stato aggiunto un ulteriore distributore di sacchi ai due che erano già presenti all'interno del cortile comunale.

I distributori sono, dunque, tre: uno eroga gratuitamente (introducendo la Carta Regionale dei Servizi) i sacchetti in mater- bi per la raccolta dell’umido e gli altri due erogano, invece, a pagamento tutte le altre tipologie di sacchi.

