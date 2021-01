"Alfredo, gentilezza d'altri tempi"

Castano piange Alfredo Mocchetti. Per anni guida e faro dell'associazione nazionale del Fante e, poi, anche membro attivo della Pro Loco e tra i volontari sempre presenti al Museo Civico.

La gentilezza e la discrezione d'altri tempi. Il cenno con la mano e quel saluto a voce che non mancava mai ogni volta che lo incontravi. Per anni e anni la guida e il faro dell'associazione nazionale del Fante (sezione di Castano) e, poi, anche membro attivo della Pro Loco e tra i volontari più presenti del Museo Civico. Un punto di riferimento; una figura sulla quale sapevi di poter contare sempre; un esempio di impegno, passione e attenzione. Lui, alla fine, era così e molto altro. Già... era, perché purtroppo, oggi, Alfredo Mocchetti non c'è più, volato via e attorno un grande, immenso vuoto e i tanti ricordi che, uno dopo l'altro, fanno capolino nei cuori e in testa. "L'immagine che ho davanti agli occhi - ha scritto l'ex assessore alla Cultura, Luca Fusetti - è quella di uomo maiuscolo d'altro tempi; tempi dei quali, mai come adesso, ne sentiamo il grosso bisogno. Penso a lui e vedo la delicatezza di un gesto, il coraggio delle belle parole che non mi ha mai risparmiato, la magnifica discrezione di esserci senza risultare ingombrante, ma soprattutto lo straordinario rispetto verso le istituzioni, le leggi e la vita. Mi mancherà non incontrarlo più al Museo Civico, intento a leggere mentre custodiva le tele del Previati; o ancora intento in qualche iniziative con la Pro Loco, di cui era uno dei membri attivi. Castano ha perso un punto di riferimento importante; un esempio per le generazioni passate, presenti e future".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro