Temperatura e mascherine per entrare in Comune

All'ingresso del palazzo Municipale di San Giorgio su Legnano hanno trovato spazio sistemi per il controllo di temperatura e mascherine. Accedere in totale sicurezza.

Accedere ai servizi del Comune? Certo, ma con sicurezza a beneficio di tutti, di chi ci lavora e di chi vi si reca da cittadino bisognoso di avere informazioni o sbrigare incombenze. In questi giorni all'ingresso del palazzo Municipale di San Giorgio su Legnano, per determinazione della giunta del sindaco Walter Cecchin, hanno trovato spazio sistemi per il controllo di temperatura e mascherine. "Abbiamo installato questo sistema di accesso controllato in automatico - spiega il primo cittadino sangiorgese - affinché tutto il personale e gli utenti siano più sicuri quando sono negli uffici comunali". Che, sia pure in periodo di pandemia, fanno comunque sempre registrare un certo afflusso perché la macchina burocratica necessita di proseguire con i suoi adempimenti. E perché il cittadino ha sempre bisogno, per ogni evenienza, di potersi interfacciare con gli uffici comunali. Al palazzo Municipale si accede peraltro in questo periodo dal cortile interno di via Cesare Battisti mentre l'uscita è da piazza Quattro Novembre. Un servizio costato circa quattro mila euro e messo a disposizione di San Giorgio nell'ambito del fondo Covid. E che certamente consentirà un afflusso più razionale e maggiormente rispondente alla comune esigenza di sicurezza di personale e utenti.

