I missionari ringraziano la comunità

Ogni anno per Natale mandiamo ai missionari nativi delle nostre comunità le offerte e le donazioni raccolte durante l’anno", spiega il parroco don Marco Zappa.

Un gesto simbolico, ma molto forte. “Ogni anno per Natale mandiamo ai missionari nativi delle nostre comunità le offerte e le donazioni raccolte durante l’anno - ci spiega il parroco don Marco Zappa - un modo semplice e sincero per sentirci vicino a loro che, ricordandoci, pregano per noi e ci mandano i loro saluti”. “Qui in Camerun la situazione è abbastanza buona, i bambini stanno bene, vanno a scuola e ne sono arrivati di nuovi. Spero che questa pandemia che ci affligge ci lasci presto”, scrive suor Dorina Barcellar. “Lo stupore, come quello provato dai pastori di fronte al Bambino posto in una mangiatoia, riempia il vostro cuore di gioia e vi dia la forza per continuare la vostra missione ed essere testimoni dell’amore che Dio ha verso l’umanità. Grazie di cuore per quanto fate per la nostra Missione in Brasile”, commenta invece padre Marino Pacchioni.

