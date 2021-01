Suor Giustina: "Il mio cuore è lì"

Suor Giustina Mainini, da quella Fatima che scelse di raggiungere tempo fa da Vanzaghello, ha preso carta e penna e scritto alla comunità parrocchiale ed al parroco don Armando.

La gioia e la cordialità sono quelle di sempre, il suo affetto per la comunità da cui spiccò il volo emerge appieno dalle sue parole. Suor Giustina Mainini, da quella Fatima che scelse di raggiungere tempo fa da Vanzaghello, ha preso carta e penna e scritto alla comunità parrocchiale e, segnatamente, al parroco don Armando per esprimere sia la sua vicinanza sia gli auguri per le festività e per uno splendido 2021. "Carissimo don Armando e voi tutti cari parrocchiani di Vanzaghello - si legge nella lettera - in questo tempo di pandemia non lasciamoci sopraffare dalla tristezza e dallo scoraggiamento". E, nell'augurare, oltre al buon Natale ormai alle spalle, un 2021 "Ricco di ogni grazia e consolazione divina" aggiunge: "L'Eterno entra nel tempo, la Luce brilla sul mondo, l'Amore incontra la vita, l'Emmanuele è con noi e nulla è più come prima". A testimonianza del fatto che "Ai piedi della Vergine di Fatima", il suo cuore per Vanzaghello continua a battere forte e con immutato amore.

