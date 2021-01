Adventure Riding, l’organizzazione che fa capo a Renato Zocchi, si presenta per il 2021 con un ambizioso calendari eventi. La base di partenza è ancora il Sardegna Gran Tour.

Adventure Riding, l’organizzazione che fa capo a Renato Zocchi, si presenta per il 2021 con un ambizioso calendari eventi. La base di partenza è ancora il Sardegna Gran Tour che giunge alla quarta edizione e con l’occasione diventa grande, o meglio dà la possibilità per chi vuole di estendere il Tour di ben tre giorni per godersi in pieno le bellezze dell’isola Sarda, sia per chi vuole fare turismo su asfalto sia per chi sceglie invece l’avventura del fuoristrada. A questo grande classico si affianca una novità che porterà i motociclisti alla scoperta della terra Abruzzese, l’Abruzzo Gran Tour, con la stessa formula del Sardegna Gran Tour, ovvero possibilità di scelta tra percorso stradale o fuoristrada, con la possibilità sempre di interscambio in ogni momento. Il giorno precedente la partenza, i primi 50 iscritti saranno ospiti di Honda Motor a pranzo al quale seguirà la visita agli stabilimenti di Honda Motor Spa di Atessa. Una nuova avventura alla scoperta di nuovi percorsi dalle indubbie bellezze naturali con soste nei più caratteristici e rinomati rifugi e ristoranti Abruzzesi. Sempre in tema di Tour viene riproposto il Marocco Gran Tour l’evento che porta le ruote all’estero e per la precisione in terra Marocchina. Una proposta che nel 2020 è saltata solo per colpa della pandemia e che ha lasciato la voglia a molti di rifarsi quest’anno. Anche in questo caso si potrà scegliere tra strada e fuoristrada con la possibilità di scegliere se utilizzare la propria moto o noleggiarla sul posto. Torna anche lo Swank Rally di Sardegna, l’esclusivo e particolare evento che miscela abilmente il turismo e la competizione tra gentlemen driver a cavallo di altrettanto belle e particolari moto che vanno dalle più storiche alle più moderne fuoristrada. Il successo dei Regional Tour ha spinto Adventure Riding ad inserire anche quest’anno questi 'mini' tour giornalieri (a volte di due giorni) dove la scusa di andare a scoprire il territorio viene mascherata con la visita ad una prestigiosa azienda del settore che funge da punto di partenza dopo aver ovviamente presentato la propria attività in sede. Quindi non un motivo ma ben due per parteciparvi. Calendario disponibile sul sito www.adventureriding.it. Molto interessanti anche i Corsi di Guida e Navigazione tenuti da Renato Zocchi pronto a trasferire la sua ultradecennale esperienza di pilota per il miglioramento delle capacità degli allievi sia in termini di guida sia riguardo l’uso dei moderni navigatori. Un’occasione per diventare più abili, più pronti e quindi più sicuri.

Per ora sono previste due date in Sardegna e due date nella nostra bella Lombardia. Un calendario ricco dove il divertimento e la sicurezza sono alla base di un’organizzazione che sappiamo essere all’altezza delle aspettative e a volte di più. (Foto Filippo Pandin)

CALENDARIO

Sardegna Gran Tour Classic: 29 Maggio – 1 Giugno

Sardegna Gran Tour Long Edition: 29 Maggio – 4 Giugno

Abruzzo Gran Tour: 16 – 18 Luglio

Marocco Gran Tour: 28 Ottobre – 2 Novembre

Swank Rally di Sardegna: 28 Settembre – 2 Ottobre

