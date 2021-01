San Giorgio ricorda suor Serena

Suor Serena Olivetto è scomparsa di recente e San Giorgio su Legnano ha voluto ricordarla con affetto attraverso le colonne del bollettino parrocchiale.

Carattere mite, una costante attenzione ai bisognosi e un impegno incessante tra le corsie dell'ospedale. Per portare conforto spirituale e la voce di Dio. Suor Serena Olivetto è scomparsa di recente e San Giorgio su Legnano ha voluto ricordarla con affetto attraverso le colonne del bollettino parrocchiale, evidenziandone il notevole spessore umano e la capacità di sapere leggere amorevolmente nei cuori dei sofferenti per dare loro una spinta vitale per riaccendere il motore della speranza. "Nativa di San Giorgio - si legge nel ricordo tracciato sul bollettino - entrata nella congregazione delle Suore del Cottolengo, ha svolto il suo servizio in alcune parrocchie della nostra diocesi e tra i malati in ospedale. Carattere dolce, affabile e gentile, era molto preparata e competente. Amava i poveri, le sorelle, la Piccola casa alla sequela del santo degli ultimi, san Giuseppe Benedetto Cottolengo". La religiosa riposa ora nel cimitero della sua San Giorgio e, come ancora si legge nella parte conclusiva del ricordo a lei dedicato, "Lascia un ricordo riconoscente e affettuoso tra tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerla".

