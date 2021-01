Legnano di nuovo in lutto: "Addio Angelo"

Alcuni giorni fa è toccato a Emilio Ardo congedarsi dal mondo dei vivi. A breve distanza di tempo, Legnano perde un altro elemento di spicco. E' infatti scomparso Angelo Celin.

Alcuni giorni fa è toccato a Emilio Ardo congedarsi dal mondo dei vivi. A breve distanza di tempo, Legnano perde un altro suo elemento di spicco. E' infatti scomparso Angelo Celin, protagonista di molte battaglie sindacali, antifascista convinto, presidente del Circolo Fratellanza e Pace e Circolone e padre dell'ex consigliere comunale del Centrosinistra, Giuliano. Il PD sceglie di ricordarlo in un comunicato con parole toccanti: "E' un duro colpo per il Partito Democratico - si legge - e per molti che lo conoscevano da tanti e tanti anni, un vero militante, antifascista convinto, sempre in prima fila, coraggioso nelle scelte e infaticabile difensore dei diritti dei lavoratori, un grande esempio di coerenza, onestà e fiducia nel prossimo". Restano scolpite nella memoria le sue battaglie sindacali a beneficio dei lavoratori della Franco Tosi. Così come di lui si ricorda l'impegno per fare crescere il Circolone come "Luogo di incontro sociale e culturale - prosegue il comunicato - aperto a tutti i sinceri democratici". Una persona che, conclude il PD, "Ha sempre generosamente dato senza mai chiedere".

