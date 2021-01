Casette: 294 mc d'acqua in un anno

Casette dell'acqua a Castano... tempo di bilanci. Nel 2020 sono stati erogati 294 mc d'acqua e sono state risparmiate circa 200 mila bottiglie di plastica. "Davvero ottimi risultati".

I dati sono già di per sé significativi, ma come sottolinea l'assessore Alessandro Landini "Si può sempre e comunque fare di più...". E, se da una parte, allora, è tempo di bilanci, dall'altra le due casette dell'acqua a Castano (in via Giolitti e in piazza Ardizzone) si stanno confermando, anno dopo anno, punti di riferimento importanti per la cittadinanza. "Nel 2020, infatti - spiega lo stesso Landini - sono stati erogati 294 mc d'acqua, con oltre 20 controlli effettuati da Cap Holding, al fine di avere un quadro dettagliato e preciso della situazione e dare ai castanesi acqua pulita e di qualità". Non è finita qui, però. "Perché sempre nei 12 mesi appena conclusi - prosegue l'assessore - abbiamo risparmiato anche 200 mila bottiglie di plastica, che ci ha permesso di avere un'ulteriore e minore emissione di anidride carbonica, pari a 14 mila chilogrammi di Co2. Dati che sono, certamente, un ottimo risultato per continuare su questa strada, guardando al presente ed al futuro con particolare attenzione sia dal punto di vista del risparmio sia al rispetto dell'ambiente che ci circonda".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro