Covid Vanzaghello: situazione sempre migliore

Covid-19 Vanzaghello: situazione in netto miglioramento. Ad oggi, infatti, sono 8 i cittadini positivi, mentre 302 quelli che sono completamente ristabiliti.

Covid-19 Vanzaghello: situazione in netto miglioramento. "Secondo gli ultimi dati comunicati da Ats - scrive il sindaco Arconte Gatti - ad oggi sono 302 i cittadini completamenti ristabiliti, mentre quelli positivi sono 8, la maggior parte che si trova presso il proprio domicilio, con sintomi lievi o asintomatici (1 persona è ricoverata in una struttura ospedaliera). Sono costantemente in contatto con le loro famiglie, per non far mai mancare il nostro appoggio ed aiutarli per qualsiasi necessità".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro