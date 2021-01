La solidarietà di Villa Cortese

L'associazione 'Con.Voi' ha avuto modo di toccare con mano durante le festività natalizie il gran cuore della sua Villa Cortese. Tanti aiuti per chi aveva più bisogno.

Il nuovo anno lo ha cominciato con una nota lieta. Che si è portata dietro da Natale e intende condividere con tutta la comunità. L'associazione 'Con.Voi' ha avuto modo di toccare con mano durante le festività natalizie il gran cuore della sua Villa Cortese. E, per chiarire il concetto nel concreto, sforna un dato eloquente, quello dell'iniziativa 'Un dono con voi': 280 scatole. Tante sono quelle che i villacortesini hanno consentito al sodalizio di preparare per le realtà bisognose di sostegno con la loro generosità. Un momento di alta solidarietà frutto di un gioco di squadra. Per il quale il sodalizio profonde ringraziamenti a tuttocampo "Ai villacortesini, all'Amministrazione comunale, all'oratorio, alla Caritas, alla scuola Materna Speroni Vignati, alla Bcc e a tutti quelli che ci hanno donato il loro cinque per mille". Alle 280 scatole di Natale si aggiungono, quale dono che ha dato sorrisi a molti nuclei familiari in difficoltà, anche "58 regali natalizi agli ospiti della casa di riposo, 180 sacchetti con il materiale per costruire un addobbo a forma di renna per tutti i bambini della scuola materna e un dono speciale la mattina di Natale a una persona anziana". Villa Cortese non ha dimenticato... Villa Cortese. Anzi, la sua socialità e la sua capacità di fare comunità sono uscite ancora più forti di prima.

