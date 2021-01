Diverse date e tante emozioni. Gli eventi 'Hat Series 2021' faranno, anche quest’anno, parte del calendario Adventouring AICS Motociclismo.

La HAT Series, che nonostante una stagione 2020 condizionata dalla pandemia da Covid-19, ha saputo realizzare il suo 'Hat Sestriere Adventourfest' e la classica 'Hardalpitour Sanremo-Sestriere'. Per il 2021 riparte con gli appuntamenti consolidati a partire dalla HAT Pavia-Sanremo e ai sopracitati eventi in cui è inserito anche la paesaggisticamente, e non solo, bellissima 'HAT In moto oltre le Nuvole'. Però per l’anno della ripartenza HAT Series ha pronte due nuovissime interessanti novità. La prima è l’Hat Sestriere Adventourfest prevista nei giorni 17 e 18 aprile, che prende spunto dall’evento Sestriere Adventurefest. Un meeting, quindi, dedicato al mondo adventouring, posizionato proprio all’inizio della stagione motociclistica, in una location di grande fama off-road e accessibile a tanti motociclisti in arrivo da più zone d’Italia. La seconda è la Hat Master Balkans', già annunciata per quest’anno, ma rimandata per i noti problemi, che porta i fuoristradisti fuori dai confini nazionali verso Est. Si tratta di un viaggio avventura che si terrà dal 9 al 16 ottobre da Trieste a Tirana attraversando tutti i paesi Balcanici con tante sfide di guida e navigazione. Non mancheranno, come di consueto, novità anche sui percorsi degli eventi 'classici', che permetteranno a tutti i partecipanti più fedeli di vivere ancora una volta la loro speciale avventura in sella attraversando nuovi scenari e nuove strade bianche, tra le più affascinanti del Nord Ovest del nostro Bel Paese.

NEL DETTAGLIO IL CALENDARIO

- 17-18 aprile HAT BOBBIO ADVENTOURFEST

- 15-16 maggio HAT PAVIA SANREMO

- 25-26-27 giugno HAT IN MOTO OLTRE LE NUVOLE – SESTRIERE

- 26-27 giugno HAT SESTRIERE ADVENTOURFEST

- 3-5 settembre HARDALPITOUR HAT SANREMO SESTRIERE

- 9-16 ottobre HAT MASTER BALKANS

Le iscrizioni sono aperte dal 15 gennaio. Tutte le informazioni e i programmi completi li trovate sui siti http://www.over2000riders.com e http://www.hatseries.com. Gli eventi 'Hat Series 2021' faranno, anche quest’anno, parte del calendario Adventouring AICS Motociclismo. (Foto Massimo Di Trapani)

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro