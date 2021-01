Potenziamento linea ferroviaria

Potenziamento della linea Rho-Arona nella tratta compresa tra Rho e Gallarate, con il progetto del quadruplicamento Rho- Parabiago e della creazione del cosiddetto raccordo Y.

L'intervento è di ampia portata. E rappresenta una scommessa su più fronti: la capacità di migliorare i collegamenti ferroviari sul territorio, quella di potenziare la fruizione dei treni e quella di aprire l'orizzonte ad un ulteriore sviluppo. Sul potenziamento della linea ferroviaria Rho-Arona nella tratta compresa tra Rho e Gallarate con il progetto del quadruplicamento Rho- Parabiago e della creazione del cosiddetto raccordo Y per fare "parlare" di più il Legnanese e l'aeroporto di Malpensa le attese sono ampie. Nella nota con cui fà presenti ai Comuni gli ultimi sviluppi, la Rete Ferroviaria Italiana parla anche di "Interventi di adeguamento su stazioni e fermate esistenti, realizzazione di nuova nuova fermata a Nerviano e di una sottostazione elettrica nel comune di Legnano". Ad essere coinvolti nell'operazione sono più realtà, non soltanto del Milanese come Rho, Pregnana, Vanzago, Pogliano, Nerviano, Parabiago, Canegrate e Legnano, ma anche del territorio varesino, quali Castellanza e Busto Arsizio. Il passo che ora Rfi ha compiuto è stato di "Procedere al rinnovo della procedura di partecipazione dei privati al fine dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere", compito che Rfi ha delegato alla Italferr. Il progetto sarà visionabile entro febbraio in modo da consentire a chi abbia qualche riserva o suggerimento da avanzare di poterli inoltrare.

