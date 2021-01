La sua richiesta andava in due direzioni: potenziamento della piantumazione esistente e adozione di un bilancio arboreo comunale. 'Insieme per Vanzaghello' l'ha proposto, dalla maggioranza, però, si è alzata la paletta rossa.

La sua richiesta andava in due direzioni: potenziamento della piantumazione esistente e adozione di un bilancio arboreo comunale. 'Insieme per Vanzaghello' ha motivato questa sua duplice iniziativa sostenendo che "Sarebbe un segnale molto costruttivo e forte verso la popolazione in un'epoca nella quale si parla molto di salvaguardia del clima e dell'ambiente". E aggiungendo che "Pur essendo previsto solo per i Comuni sopra i 15 mila abitanti, il bilancio arboreo comunale rappresenterebbe un'operazione opportuna anche alla luce del fatto che diversi comuni pur sotto i 15 mila l'hanno già adottato". Ma ai due suggerimenti la giunta del sindaco Arconte Gatti ha scelto di alzare la paletta rossa. "Del tema ci stiamo già occupando con una serie di iniziative - ha sostenuto - abbiamo messo a dimora lo scorso 21 novembre, nella giornata mondiale degli alberi, una nuova pianta di storace dedicata ai nati del 2019 e oltre cento piante aromatiche; non abbiamo l'obbligo di redigere un bilancio arboreo, però abbiamo provveduto a posizionare in presenza di piante di particolare pregio alcune targhe esplicative a beneficio dei cittadini e dei ragazzi per spiegarne le caratteristiche".

