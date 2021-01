"Spazi e mezzi per i vaccini"

Il Comune di Castano ha scritto a Regione Lombardia, Ats e Asst per dare la propria disponibilità di strutture e personale per l'effettuazione delle vaccinazioni anti-Covid.

Due le location proposte (la 'Casa dei Castanesi' e la tensostruttura) e, assieme, la comunicazione inviata direttamente a Regione Lombardia, Ats e Asst per dare la propria disponibilità. "Perché mai come in questi momenti è fondamentale collaborare gli uni affianco agli altri, per cercare di uscire il prima possibile dalla difficile emergenza". Così, ecco, che il Comune di Castano Primo si è, subito, attivato per mettere a disposizione spazi e mezzi per le vaccinazioni anti-Covid. "Vista la concreta situazione di affanno che sta affrontando il sistema sanitario regionale - ha scritto il sindaco Giuseppe Pignatiello - reputo che ognuno debba fare la sua parte al massimo delle proprie possibilità, ignorando e dimenticando qualsiasi sorta di legittima posizione politica e amministrativa. In questo senso, dunque, come Amministrazione, ci siamo fatti avanti per dare la disponibilità di luoghi e strutture, al fine di effettuare, appunto, la somministrazione dei vaccini". Nello specifico, le aree individuate sono la 'Casa dei Castanesi', in via Moroni (già utilizzati precedentemente per l'antinfluenzale), e la tensostruttura di via Mantegna (dove è, oggi, in corso il servizio di tamponi rapidi e test sierologici). "Intendiamo, inoltre, metterci a completa disposizione con gli uffici comunali (polizia locale, protezione civile, segreteria e tutto ciò che possa risultare necessario) - conclude il primo cittadino - La campagna anti-Covid rappresenta, infatti, non solo per la Lombardia, ma per l'Italia intera, la fine di un incubo. Pertanto, per contrastare, scongiurare ed evitare nuovi e possibili ritardi, credo che tutti abbiamo il compito di remare nella stessa direzione. Serve ripartire con più forza, più attenzione e impegnarsi insieme".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro