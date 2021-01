So.Le per educazione domiciliare

Comune di Busto Garolfo e azienda So.Le: rinnovata la stretta di mano avviata nel 2017 in via sperimentale anche per l'anno appena arrivato sulla scena.

Servizio che funziona non si cambia. L'Amministrazione comunale di Busto Garolfo retta dal sindaco Susanna Biondi ha avuto modo, in questi anni, di verificare l'efficienza del servizio svolto dall'azienda So.Le a beneficio dell'educazione domiciliare dei minori. Corollario ne è stata la decisione di rinnovare la stretta di mano avviata nel 2017 in via sperimentale e di consolidarla anche per l'anno appena arrivato sulla scena. Il Comune ha preso la decisione valutando la necessità di "Dare continuità al servizio, in quanto la gestione aziendale è garanzia di stabilità nella presa in carico professionale dei minori e delle loro famiglie in situazioni familiari con difficoltà socio educative complesse, in taluni casi con l'intervento dell'autorità giudiziaria". Un lavoro di tutta delicatezza che, si legge ancora nella delibera, richiede quindi l'intervento di un'equipe professionale "Formata e con competenze specialistiche e che effettua la presa in carico dei progetti educativi e ne monitora il buon andamento". A supporto del servizio il Comune ha stabilito di destinare una somma di 30 mila euro.

