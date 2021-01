"Accam: natura pubblica"

Il sindaco di San Giorgio su Legnano, Walter Cecchin, sul destino del consorzio Accam, è risoluto: deve continuare a vivere e avere natura pubblica.

Sulla sua importanza per il territorio scommette ampiamente. Tanto da sostenerne con forza il progetto di salvataggio messo in campo da Amga Legnano e volto a coinvolgere una serie di soggetti pubblici nell'operazione. Il sindaco di San Giorgio su Legnano, Walter Cecchin, sul destino del consorzio Accam, è risoluto: deve continuare a vivere e avere natura pubblica. "Conferiamo i nostri rifiuti in Accam dal 2012 - sottolinea il primo cittadino - sappiamo che il consorzio non sta attraversando un momento semplice anche perchè ha perso i requisiti per poter essere considerato in house ovvero a maggioranza pubblica non rispettando più il rapporto ottanta venti, ovvero ottanta di smaltimento per realtà pubbliche e venti da privati". Questo, però, non significa, ha affermato, che su Accam non si debba continuare a credere. "Nel 2019 la situazione non è migliorata- prosegue Cecchin - abbiamo indetto una gara per i rifiuti che, in prima battuta, è andata deserta e, in seconda, ha visto la partecipazione di Accam a cui ora li conferiamo non più in house ma per effetto di questa stessa gara". Pur se al momento non è rientrata nella situazione "in house" e se, sottolinea Cecchin, "Il bilancio del 2019 non è ancora stato approvato", Accam può dire ancora molto al territorio. Da qui, ha sostenuto, la duplice decisione presa da San Giorgio: "non intendiamo dismettere le nostre quote - ha aggiunto - e sposiamo il piano per il rilancio industriale perchè resti pubblica e non finisca in mano ai privati, riteniamo che possa avere infatti ancora un ruolo strategico nella strategia del ciclo integrato dei rifiuti".

