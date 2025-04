Novant'anni di splendore

La cappella con la statua dedicata alla Madonna Addolorata situata all'interno della Chiesa parrocchiale di San Giorgio sta per compiere novant'anni e non ha perso una virgola del suo prisco splendore.

Sta per compiere novant'anni e non ha perso una virgola del suo prisco splendore. La cappella con la statua dedicata alla Madonna Addolorata situata all'interno della Chiesa parrocchiale di San Giorgio è uno dei vanti dell'edificio culturale, ma anche un elemento di orgoglio per il comune. La statua fu ubicata nella parrocchia della Beata Vergine Assunta nel 1972 quando la vecchia chiesa parrocchiale fu abbattuta. "Si tratta- spiega la parrocchia dalle pagine del bollettino - di una statua molto antica a partire a quanto scritto sul basamento e il cui primo documento trovato in archivio cita l'esistenza della cappalla dell'Addolorata già il 27 maggio 1791". Era il 1817 quando un cittadino sangiorgese fece scolpire nel legno una statua dell'Addolorata ispirandosi a quella di Santa Maria Beltrade a Milano. "Singolari- spiega ancora il bollettino - in questa statua sono le sette spade simbolo dei sette dolori affrontati dalla Beata Vergine Maria riportati nei Vangeli". Nel 2011-2011 i fratelli Ruggeri compirono un intervento significativo per ridare nuovo smalto alla statua che era ormai ridotta in pessime condizioni. La celebrazione del prestigioso anniversario della statua è prevista per il 15 settembre nel pieno della Festa patronale cittadina. E la celebrazione di questa ricorrenza tende la mano alla preghiera. "Affidiamo le mamme che vivono momenti di fatica e dolore a motivo dei figli - spiega il bollettino - affidiamo anche tutti i malati che attraversano un momento difficile e tutte le persone che , per qualsiasi motivo, sono unite a Maria la Madre di Gesù Salvatore".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!