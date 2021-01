Avvento online: un successo

L'idea è piaciuta. E a certificarlo è un numero preciso: 50 mila contatti. La decisione dell'Amministrazione comunale di Canegrate di mettere a disposizione sul suo profilo istituzionale Facebook le varie tappe del Calendario dell'Avvento attraverso immagini suggestive e di aprire le porte delle festività alle varie realtà associative del territorio e alle loro attività si è rivelata azzeccata. "Abbiamo potuto organizzare questa iniziativa a costo zero - spiega il vicesindaco Matteo Modica - grazie anche al contributo fotografico dato da un nostro concittadino mostrando le varie caselle del calendario dell'avvento e raccogliendo anche dati e iniziative delle varie associazioni, riteniamo che l'avere raggiunto cinquantamila contatti sia un dato significativo e ringraziamo per questo i canegratesi".

