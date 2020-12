Bonuso e Bianchi: nuovi medici

Mattia Bonuso e Alessio Bianchi: sono loro i due nuovi medici di base che sostituiranno i dottori Bruno Perrone e Severino Menaspà, andati in pensione.

Mattia Bonuso e Alessio Bianchi: sono loro i due nuovi medici di base che sostituiranno i dottori Bruno Perrone e Severino Menaspà, andati in pensione. Dal primo gennaio 2021, quindi, prenderanno ufficialmente servizio nello studio via Volta, assieme alla dottoressa Giulia Langé. Più precisamente, Bonuso prenderà il posto di Perrone, mentre Bianchi quello di Menaspà. Da ricordare che i numeri di telefono per contattarli sono 351/8009692 (Bonuso) e 338/5314565 (Bianchi) e che è cambiato anche il contatto dello studio (351/9004940).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro