Gli auguri del Lions Club Rescaldina

I Soci del Lions Cub Rescaldina Sempione hanno voluto realizzare il tradizionale Meeting per gli auguri natalizi e di nuovo anno in forma telematica.

In un momento particolare e complesso come l'attuale, caratterizzato dall'emergenza covid-19, i Soci del Lions Cub Rescaldina Sempione hanno voluto realizzare il tradizionale Meeting per gli auguri natalizi e di nuovo anno in forma telematica per presentare il consuntivo delle attività svolte nel primo semestre dell'anno lionistico e il programma dei service del secondo semestre. Ma oltre ai momenti istituzionali e ufficiali, la riunione che ha coinvolto i Soci e i loro familiari di fronte agli schermi dei pc, ha avuto intensi ed elevati momenti dedicati alla cultura.

A fare da conduttori al Meeting con il Presidente Gian Claudio Castellani sono stati il Past Governatore distrettuale MJFP Carlo Massironi, Governatore nel 2016/2017 anno del Centenario del Lions Clubs International ed il Past Governatore distrettuale MJFP Danilo F. Guerini Rocco, Governatore nell'anno 2011/2012 che per l'impegno dedicato allo sviluppo del lionismo ed alla crescita dei Soci ha ricevuto oltre settanta onorificenze, Melvin Jones Fellow, dalla Sede Centrale U.S.A.

Il Presidente del Club, Castellani, dopo gli adempimenti di apertura del Meeting e dopo aver ringraziato i partecipanti all'evento, ha sintetizzato le attività svolte in campo sociale, umanitario, culturale sia a livello locale che distrettuale e internazionale: sostegno a LCIF Fondazione Internazionale dei Lions Club, al Centro Nazionale Occhiali Usati Lions, sostegno alla Casa della Carità Mensa dei Poveri di Legnano, Casa del Sorriso di Fagnano Olona, RSA Colleoni de Maestri e Scuola dell'Infanzia Don Antonio Arioli di Rescalda, donazione di un cucciolo alla Scuola cani guida dei Lions di Limbiate, acquisto di libri ed altro.

Il Club si è particolarmente distinto raggiungendo, fra i primi Lions Club in Italia e in Europa, la qualifica di Club Modello per la notevole raccolta di fondi a favore di LCIF attraverso anche generosi donatori contattati dal Socio Danilo F. Guerini Rocco.

Proprio per questa intensità di donazione fondi a LCIF è stato possibile ottenere dalla stessa Fondazione un importante contributo destinato al progetto LCIF che consiste nell'acquisto di cinque telecamere HR per facilitare lo svolgimento di lezioni a distanza in video non solo per il periodo di istruzione a distanza nel periodo di covid-19 ma anche per studenti non in grado di raggiungere le scuole per motivi di salute o altri impedimenti. Tali strumentazioni verranno a breve destinate a cinque Istituti Superiori di cui tre a Legnano e due a Parabiago.

Nei prossimi mesi sono programmati sostegni e collaborazioni a favore dell'Istruzione (Scuole medie ed elementari di Rescaldina), della Cultura (per la musica eventi di Associazione Ensemble Amadeus e per il teatro eventi di Teatro Blu) e per il lavoro (supporto a laureati per il reimpiego).

Lorenzo Dalu, Presidente del Club Satellite "Tre Laghi" di Lecco, ha portato il saluto anche a nome dei Soci di tale Satellite sponsorizzato dal Lions Club Rescaldina Sempione.

Dopo la prima parte operativa del Meeting sono iniziati gli interventi culturali da parte dei Soci del Club coordinati dal Past Governatore Carlo Massironi.

Silvia Priori, affermata attrice, regista e Presidente di Teatro Blu ha recitato due poesie di una nota poetessa contemporanea con grande espressività già dimostrata in occasione della riunione telematica del Distretto 108 Ib1 tenutasi qualche giorno prima. Silvia Priori con il marito, l'attore Roberto Gerboles, è l'organizzatrice e protagonista di Terra e Laghi - Festival Internazionale di Teatro dell'Insubria e nella Macroregione Alpina che ogni anno da giugno a novembre tiene spettacoli in alcune regioni del nord Italia e nelle più importanti città degli Stati della Macroregione Alpina (70 spettacoli, 100 artisti internazionali, ca 30.000 spettatori con ingresso gratuito).

Marco Raimondi, è il direttore del Coro e Orchestra Sinfonica e Presidente di Associazione Ensemble Amadeus, che da oltre vent'anni realizza concerti di alta qualità anche in prestigiose location in Italia e all'estero per diffondere la Grande Musica a beneficio di tutti. L' Associazione Ensemble Amadeus è anche capofila del Progetto MoSaIC sostenuto dalla Commissione Europea che con altre tre Orchestre sinfoniche di Belgio, Danimarca e Croazia vuole favorire attraverso la musica l'integrazione culturale fra i cittadini del mondo. Il Maestro Marco Raimondi, ha proposto a mezzo registrazione video due classici brani natalizi descrivendone poi le caratteristiche e gli autori.

Il professor Angelo Mocchetti, già dirigente scolastico, ha declamato due sue poesie contenute in suoi libri che hanno ottenuto riconoscimenti e premi anche a livello nazionale.

La Socia Eleonora Bassani Cardani, trasferitasi da inizio anno da altro Club e appassionata di poesia e recitazione, dopo l presentazione di Danilo F. Guerini Rocco, ha dato prova di grandi capacità recitative oltre di autrice di poesie.

Carlo Massironi ha infine comunicato che tre nuovi Soci, Andrea Tiraboschi, Giovanna Colombo Fumagalli e Pietro Frigerio, già ammessi nel Club, verranno presentati in occasione del primo possibile Meeting in presenza.

In momenti particolari, caratterizzati dal problema pandemia, la riunione in via telematica con Soci e familiari ha consentito di rinsaldare l'amicizia e la collaborazione e di continuare a svolgere attività e service a favore delle Persone e delle Comunità.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro