Milano... meravigliosa

Un calendario per raccontare la città, con le sue zone e caratteristiche. Lo ha realizzato il castanese Franco Gualdoni. La terza edizione, dopo i due almanacchi del 2019 e 2020.

Milano raccontata con una serie di scatti. Milano in dodici mesi. O meglio, la 'sua' meravigliosa Milano, quella che il castanese Franco Gualdoni (con la passione per la fotografia), in questi anni, ha girato 'in lungo e in largo' (dal centro alle periferie) e che, oggi, è diventata un bellissimo calendario. Anzi, per essere precisi, si tratta del terzo almanacco realizzato dal 2018. "L'iniziativa - spiega lo stesso Gualdoni - è nata dopo la mostra che, appunto, in quel periodo, avevo organizzato al Museo Civico di Castano Primo. Mi sono detto, infatti, perché non mettere assieme le immagini, per dare vita proprio a questo progetto". E, così, ecco che l'idea, ben presto, si è trasformata in realtà. "Nel primo, allora - continua - ho voluto dare spazio alle foto fatte nel centro città (dalla piazza del Duomo, passando per la Galleria e le aree attorno), poi il secondo è stato incentrato sul trasporto, con particolare attenzione ai tram, e, infine, quello del 2021 ha come protagoniste le zone di Porta Nuova e City Life, con i vari palazzi". Chi volesse acquistarlo, alla fine, lo potrà fare da 'Tamburini Fotografi' in via Magenta a Castano.

