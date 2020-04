Il silenzio di Milano...

Il reportage del nostro collaboratore e fotografo di Castano, Franco Gualdoni, nel capoluogo lombardo al tempo del Coronavirus. Piazze e strade completamente o quasi deserte.

Portici, strade e piazze completamente o quasi deserte. E sullo sfondo il Duomo a raccontare una città che ha fatto del lavoro e del continuo movimento una delle sue caratteristiche principali. Ma stavolta no, perché anche Milano, così come tutta la Lombardia e, più in generale, l'Italia intera, si sta confrontando con la difficile e delicata emergenza Coronavirus. Immagini davvero 'surreali' quelle del nostro collaboratore e fotografo di Castano Primo, Franco Gualdoni; scatti fatti di emozioni e di quel pizzico di commozione che è inevitabile per chi è abituato a vedere il capoluogo sempre in piena attività, tra gente che va e viene e traffico costante. Da piazza Duomo, passando per la Galleria Vittorio Emanuele II e fino ad arrivare alla stazione di Cadorna o a piazza Affari, insomma, oggi ci sono solo e soltanto il silenzio e qualche semplice rumore di sottofondo che avvolgono l'ambiente che ci circonda e rapiscono l'attenzione. E' tutto, alla fine, molto strano. E' qualcosa che, molto probabilmente, mai e poi mai ci saremmo immaginati: una città ferma, immobile, vuota. (Foto di Franco Gualdoni)

