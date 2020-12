Vaccino Covid negli Ospedali

Già dal mese di gennaio anche il personale degli Ospedali del nostro territorio potrà sottoporsi al vaccino per il Covid-19.

La notizia arriva proprio per Natale e, forse, non poteva davvero esserci regalo più bello dopo un 2020 di sofferenza e dolore per il Coronavirus. Già dal mese di gennaio anche il personale degli Ospedali del nostro territorio potrà sottoporsi al vaccino per il Covid-19. La comunicazione ufficiale è arrivata ieri ai dipendenti per chiedere chi vuole, essendoci liberà di scelta, aderire alla campagna vaccinale. Le strutture in cui verrà effettuato sono Legnano e Magenta.

"Dal mese di gennaio sarà possibile effettuare la vaccinazione anti-Sars-Cov-2/Covid19 per tutto il persone della ASST Ovest Milanese - spiega la mail inoltrata a tutti i dipendenti - Tutti gli operatori delle aziende sanitarie rappresentano una categoria prioritaria per questa vaccinazione, ai fini di protezione del singolo e della riduzione della diffusione della pandemia. Tale vaccinazione non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata a tutta la popolazione, soprattutto a quelli che, come voi, opera in ambito sanitario, pertanto si chiede di dare la massima adesione".

Ad ogni responsabile di reparto verrà inoltrato un documento da completare con le persone interessate, così da redigere un calendario completo.

"La somministrazione del vaccino avverà nei due HUB aziendali, dove sono presenti i freezer -80^ degli Ospedali di Legnano e Magenta. Il vaccino utilizzato sarà il Pfizer che prevede un richiamo a 21 giorni dalla prima inoculazione".

