Ciclabile Casorezzo-Furato

Un finanziamento imponente per un'opera imponente. Per la riqualificazione del tratto di pista ciclabile compreso tra Casorezzo e Furato di Inveruno ecco 100 mila euro.

Un finanziamento imponente per un'opera imponente. La riqualificazione del tratto di pista ciclabile compreso tra Casorezzo e Furato di Inveruno cammina su un robusto contributo messo a disposizione dalla Regione e pari a 100 mila euro. Il rinforzo del tratto frequentato da decine di appassionati della bicicletta pedalerà quindi sue due ruote solide. Determinante, e il sindaco casorezzese Pierluca Oldani non manca di evidenziarlo, è stato l'intervento di intercessione del consigliere regionale Gianluca Comazzi. "Il finanziamento - spiega il primo cittadino - sarà assicurato con prelievo dal Fondo per la ripresa economica per l'anno 2020, un grande ringraziamento da parte mia e di tutta la comunità di Casorezzo".

