Autista del tir evita un frontale

Evitato lo scontro frontale grazie alla prontezza di riflessi dell’autista di un tir. E’ accaduto lunedì pomeriggio quando un uomo di 73 anni di Castano Primo stava percorrendo la provinciale 12 ad Inveruno ed è stato sopraffatto a un colpo di sonno improvviso. Il veicolo guidato dall’uomo è sbandato proprio mentre dalla parte opposta sopraggiungeva un tir che lo ha evitato per un soffio. Croce Azzurra di Buscate e autoinfermieristica da Magenta sono arrivati sul posto con il codice rosso, insieme ai Vigili del Fuoco di Inveruno e alla Polizia locale. Fortunatamente solo tanto spavento per tutti. Il 73enne ha perfino rifiutato il trasferimento al pronto soccorso per accertamenti.

