Un circolo di solidarietà

Davvero tanti i generi alimentari e i beni di prima necessità raccolti per chi ha più bisogno con l'iniziativa 'Solidarietà in circolo' del Partito Democratico.

I ringraziamenti vanno, ovviamente, a più persone e realtà (dagli iscritti ai simpatizzanti, fino all'Anpi), perché, il tempo di informare dell'importante iniziativa a favore di chi, purtroppo, si trova in situazioni di difficoltà e disagio, ed ecco che la risposta è stata, fin da subito, grande. Sono state, infatti, 30 le confezioni di pasta, 10 i chili di riso, oltre a panettoni, biscotti, bottiglie di olio, verdure in scatola e altri generi alimentari o di prima necessità raccolti in una sola settimana con 'Solidarietà in circolo, promossa dal Partito Democratico ed a cui ha aderito anche il circolo di Turbigo. "Ringrazio gli iscritti e i simpatizzanti che hanno dato il loro contributo nella raccolta dei beni destinati alla persone che ne hanno bisogno - ha scritto Simone Meazza - Ringrazio, in particolare, l'Anpi turbighese, non solo per aver aderito attivamente a questa iniziativa con un fondamentale aiuto, ma anche per averci ospitato al gazebo tenutosi sabato (19 dicembre) in Via Allea Comunale. Entro giovedì i beni verranno consegnati alla Caritas-Parrocchia di Turbigo".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro