L'idea di 'Insieme per Inveruno e Furato': "Stanziare una congrua cifra (da definirsi in relazione alle disponibilità di bilancio) da destinare all’erogazione di buoni spesa”.

Il gruppo consiliare Insieme per Inveruno e Furato, facendo seguito a quanto discusso in sede di consiglio comunale lo scorso 28 novembre, laddove proponevano delle misure di intervento a favore del commercio locale, mettono sul piatto l’iniziativa #IocomproaInveruno per sostenere gli esercizi commerciali del paese. “L'idea è quella di stanziare una congrua cifra (da definirsi in relazione alle disponibilità di bilancio) da destinare all’erogazione di buoni spesa”, spiega il capogruppo Francesco Barni. In sintesi, acquistando presso gli esercizi commerciali di Inveruno e Furato aderenti all’iniziativa nel periodo definito e conservando gli scontrini da portare poi in Comune, si potranno avere dei rimborsi in buoni sulla base di quanto speso in proporzione alla cifra totale spesa presso tutti i negozi aderenti. “Per istituire l’iniziativa siamo disponibili a sottoporre all’Amministrazione Comunale una bozza di regolamento già predisposta”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro