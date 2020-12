L'iniziativa dell'associazione 'Con.Voi' di Villa Cortese. I cittadini sono invitati a regalare a chi è morso dalla crisi economica una scatola con prodotti e generi alimentari.

Natale, tempo di felicità, ma anche di solidarietà. E, quest'anno, tempo di speranza di affrancarsi il prima possibile dalla pandemia del Covid-19. L'associazione 'Con.Voi' di Villa Cortese invita a rafforzare il senso di comunità con l'attenzione ai più bisognosi lanciando un'iniziativa concreta ribattezzata 'Un dono Con.Voi'. In essa i cittadini sono invitati a regalare a chi è morso dalla crisi economica una scatola nella quale far confluire un prodotto di bellezza, qualcosa per proteggersi dal freddo, una leccornia o comunque del cibo non deperibile, un biglietto d'auguri e un passatempo. "Si tratta - spiegano i promotori - di incartare una scatola di scarpe in cui vi sia tutto questo, decorarla e scrivere in un angolo a chi sia destinato il dono, uomo, donna o bambino". La scatola dovrà, poi, essere riposta in un sacchetto trasparente e portata davanti all'ingresso della biblioteca di piazza Carroccio da martedì a giovedì tra le 9 e le 18. "E' un gesto che costa poco - concludono - richiede poco tempo, ma può rendere molto felici". In un tempo nel quale di riannodare i fili con la felicità vi è estremo bisogno.

