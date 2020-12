Sostegno alle due Parrocchie

Il Comune di Magnago tende una mano economica ai suoi due templi del culto cattolico, ovvero le Parrocchie di San Michele Arcangelo del capoluogo e di San Bartolomeo di Bienate.

Pari sostegno per necessità diverse. Il Comune di Magnago tende una mano economica ai suoi due templi del culto cattolico, ovvero le Parrocchie di San Michele Arcangelo del capoluogo e di San Bartolomeo di Bienate. Per ognuna delle due e per le loro esigenze di riqualificazione funzionale la giunta del sindaco Carla Picco ha messo a disposizione un importo di 3.899 euro. Nel caso della Parrocchia magnaghese vi è in gioco un intervento da realizzare all'oratorio San Luigi di via Asilo che consiste in "Opere di manutenzione straordinaria - precisa la delibera - e installazione di un ascensore per disabili". L'importo mosso dalla totalità dei lavori ammonta a circa 400 mila euro. Per quanto riguarda, invece, l'edificio parrocchiale bienatese l'esigenza è di "Messa a norma del quadro elettrico della Chiesa". Un intervento che comporta la spesa di 7791 euro.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro