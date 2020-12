Covid Castano: "Buona situazione di stabilità"

"Una buona situazione di stabilità per quanto riguarda l'emergenza Covid-19 in città", dice il sindaco. "Abbiamo 3 nuovi positivi, ma anche 3 persone guarite e 4 isolamenti in meno".

"Una buona situazione di stabilità": inizia così il consueto messaggio del sindaco di Castano, Giuseppe Pignatiello, per quanto riguarda l'emergenza Covid-19 in città. "Oggi abbiamo, infatti, 3 casi di positività in più - continua - e, contemporaneamente, 3 altri cittadini che sono guariti. Ci sono, inoltre, anche 4 isolamenti in meno. Voglio ricordare, ancora una volta, a tutti di mantenere comportamenti corretti".

