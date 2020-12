Palloncini... da casa

Pro Loco e Comune di Dairago invitano tutti i piccoli che, per il Covid, dovranno restare distanziati a unirsi sabato 19 dicembre nel 'Lancio dei palloncini'.

Ognuno da casa sua, ma pur sempre tutti insieme. Pro Loco e Comune di Dairago invitano tutti i piccoli che, per ragioni di sicurezza vista l'emergenza pandemica, dovranno restare distanziati a unirsi sabato 19 dicembre nel 'Lancio dei palloncini'. Che, nello stesso momento, ovvero alle 16, si libreranno per il cielo di Dairago con il loro carico di letterine indirizzate a Babbo Natale. Come sia possibile aderire all'iniziativa il Comune lo spiega nei dettagli: "Scrivi la tua letterina a Babbo Natale - dicono i promotori dell'iniziativa rivolgendosi direttamente ai piccoli - prenota il tuo palloncino inviando entro giovedì 17 un messaggio WhatsApp al numero 0331/473733 indicando nome, cognome e indirizzo". Chi ha fatto la richiesta riceverà i palloncini a domicilio. Un'occasione per riscoprire, anche in un momento contrassegnato dalla necessità di osservare alcune regole prudenziali per stare il più possibile lontano dal Covid, la comunanza gioiosa della festa più importante dell'anno. E per ribadire che, nonostante le difficoltà, debba regnare il sorriso.

