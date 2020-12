Successo per il Coro

'Christmas at the movies', le grandi colonne sonore di Natale sul web. Un altro successo per i concerti online del Coro e Orchestra Sinfonica Amadeus.

Un altro successo, questa volta con un concerto dedicato alle colonne sonore dei film ispirati al Natale, da “Polar express” a “Home alone”, da “Il Grinch” a “A Christmas Carol”, le musiche di grandi compositori come Alan Silvestri e John Williams ma anche le melodie semplici della tradizione, riscritte in chiave contemporanea per coro e orchestra sinfonica. E’ stato quindi un concerto di grande fascino quello dal titolo “Christmas at the movies” andato in onda nella serata di ieri, venerdì 12 dicembre 2020, in modalità première sul canale YouTube di Ensemble Amadeus. In un momento in cui risulta ancora purtroppo problematico proporre grandi concerti sinfonici dal vivo rimane valida l’alternativa di Amadeus di proporre concerti online come quello di ieri che ha concluso una serie di cinque appuntamenti autunnali per la stagione “Itinerari musicali” edizione 2020-21 che si propone di diffondere la vision di Amadeus “la grande musica per tutti”. Il concerto proposto in modalità première ed eseguito dal Coro e Orchestra Sinfonica Amadeus diretti dal maestro Marco Raimondi era stato registrato nel dicembre 2018 presso la Basilica di San Giovanni di Busto Arsizio ove la musica era accompagnata della proiezione di spezzoni video tratti dai film da cui i brani sono stati estratti, per rendere l’esperienza del pubblico ancora più coinvolgente. Gli arrangiamenti musicali in chiave sinfonica sono stati curati da Enrico Raimondi mentre i videoclip che hanno sapientemente accompagnato la musica sono stati realizzati da Matteo Raimondi. Accanto al coro e all’orchestra anche le voci del soprano lirico statunitense Barbara Post e della pop singer italiana Laura Landonio. L’evento è stato organizzato dal Comune di Busto Arsizio e realizzato con il sostegno della Fondazione Cariplo, della Fondazione del Varesotto, della Fondazione del Varesotto per l’Ambiente, il Territorio e la Coesione Sociale, della Fondazione Ticino Olona, della Fondazione Minoprio, della Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate ed il patrocinio della Provincia di Varese, oltre alla collaborazione di diverse associazioni locali con il coordinamento di Carlo Massironi, officier per la comunicazione e il marketing.

