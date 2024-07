Riapre la colonia Sorriso dei Bimbi di Alassio, donata alla città dal 1953 dalla famiglia Borri. I primi a soggiornarvi sono 35 bambini provenienti da Chernobyl, invitati dall'associazione Aubam che da decenni ospita i minori prevenienti dalle zone contaminate dell'Ucraina.

contare su una tariffa pro-capite fissa pari a € 381,00 oltre IVA a settimana (in mezza pensione) e su qualche beneficio ulteriore, come l’azzeramento del costo per lettini ed ombrelloni in spiaggia oppure il servizio di pensione completa per i bambini alla stessa tariffa prevista per la mezza pensione. Attualmente la struttura può ospitare fino a 100 ospiti per turno. Novità di quest'anno la collocazione della spiaggia, che si trova in una zona più centrale rispetto alla spiaggia precedentemente assegnata che si trovava al confine con Laigueglia. “La stagione riparte, il nostro obiettivo era quello di continuare a tenere aperta la struttura. In questi mesi il cambio della spiaggia concordato con il Comune di Alassio si è concretizzato, lo spazio è più ampio rispetto al precedente e abbiamo dovuto effettuare dei lavori che stanno per concludersi”, ha commentato l’assessore all’Inclusione sociale Paola Reguzzoni. Per ogni informazione è possibile telefonare al numero 3758070746.

