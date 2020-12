Dog sitter per chi è in quarantena

Sei in quarantena o in isolamento e non sai come fare per portare fuori il tuo cane? Il Comune di Castano Primo sta cercando volontari per dare vita ad un servizio di dog sitter.

Sei in quarantena o in isolamento a causa del Covid-19 e non sai come fare per portare fuori il tuo cane? Il Comune di Castano Primo sta cercando volontari, appunto, per dare vita ad un servizio di dog sitter. "Proprio in questi giorni ci siamo attivati per far sì che l'iniziativa possa diventare realtà - spiega il sindaco Giuseppe Pignatiello - L'attività, comunale, è gratuita e dedicata a tutte le famiglie e cittadini castanesi in quarantena o isolamento fiduciario che non hanno la possibilità di portare in giro i loro amici animali. Ad oggi siamo riusciti a trovare alcuni persone che si sono rese disponibili, ma abbiamo bisogno di altri volontari (che, ci tengo a sottolineare, saranno assicurati dal Comune)". Chi volesse, allora, dare la sua adesione, lo potrà fare scrivendo all'indirizzo mail segreteria [at] comune [dot] castano primo.mi.it.

