Marsala ferma le Cocche

Si ferma a tre la serie di vittorie consecutive della Futura Volley Giovani: il team guidato da coach Lucchini viene fermato sul 3-1 al PalaBellina di Marsala.

Si ferma a tre la serie di vittorie consecutive della Futura Volley Giovani: il team guidato da coach Lucchini viene fermato sul 3-1 al PalaBellina di Marsala dalla locale Sigel, vincitrice di una gara giocata in maniera intensa e convincente da entrambe le compagini. Brave le padrone di casa a trovare più chiavi che hanno sbloccato il match in momenti diversi: alla precisa fase difensiva del primo set ha fatto seguito l’apporto di Giorgia Mazzon, il cui ingresso ha di fatto deciso la seconda metà di gara (17 punti e 44% offensivo). Il cinismo della squadra siciliana, già citato in fase di presentazione del match, si è concretizzato in pieno nella prima e nella quarta frazione, dove due furiose rimonte bustocche non sono bastate a scalfire il sangue freddo delle padrone di casa; nonostante diversi recuperi al limite e il buon lavoro dai nove metri (7 Cocche a segno in battuta), le biancorosse hanno più volte mancato il colpo che avrebbe potuto allungare la disputa.

La regular season ha però ritmi frenetici e la Futura deve metabolizzare immediatamente questa battuta d’arresto: all’orizzonte c’è la capolista Roma, che nel weekend sarà ospitata al San Luigi per uno scontro cruciale.

