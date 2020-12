Una foto con Babbo Natale? Bambini pronti, allora, a mettervi in posa... Eh sì, perché dal 10 dicembre, questo sarà possibile in piazza Sant'Ambrogio a Vanzaghello.

Una foto con Babbo Natale e il suo aiutante più fidato? Bambini pronti, allora, a mettervi in posa... Eh sì, perché dal 10 dicembre, questo sarà possibile in piazza Sant'Ambrogio a Vanzaghello. Qui, appunto, con i vostri genitori potrete scattare una bellissima immagine ricordo di questo Natale 2020. E, una volta fatta la foto, passate da 'Fototecnica Mariani' in via Roma 13 muniti di cellulare, dove vi stamperanno gratuitamente quella migliore. Non dimenticatevi, poi, la letterina, inserendo anche un indirizzo mail... per voi una simpatica sorpresa.

