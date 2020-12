Msup sostiene Humana

Da questa settimana le clienti del brand fashion possono donare le scarpe che non utilizzano più a Humana People to People Italia, portandole presso lo store di Corso Genova e contribuendo così a sostenere i progetti umanitari dell’organizzazione.

MSUP compie un ulteriore passo per lanciare un messaggio di sensibilizzazione verso i temi della sostenibilità e dell’impatto sociale, anche attraverso i piccoli gesti.

Il prestigioso brand di calzature rigorosamente made in Italy, che si caratterizza per l’alta qualità dei propri prodotti e per la grande cura dei dettagli, ha infatti avviato una collaborazione con l’organizzazione di cooperazione internazionale Humana People to People Italia nel suo store di Milano, in corso Genova. Dal 30 novembre è possibile, infatti, donare le scarpe che non si utilizzano più portandole direttamente in negozio. A fronte della donazione, le clienti riceveranno un buono sconto di 20 euro per un nuovo acquisto effettuabile anche online.

Le scarpe saranno poi ritirate da Humana Italia, che da oltre 20 anni si occupa della raccolta di indumenti e accessori usati per sostenere programmi di sviluppo in Africa, India e Brasile e progetti sociali e di sensibilizzazione in Italia. Solo nel 2019 sono stati 32 i progetti supportati da Humana in diversi ambiti di intervento tra cui istruzione e formazione, aiuto all’infanzia e sicurezza alimentare.

Grazie alla collaborazione con Humana, MSUP aggiunge così un ulteriore tassello di più ampio respiro nel mosaico di impegni concreti per salvaguardare l’ambiente e i diritti umani, a partire da una scelta accurata dei fornitori e dalla valorizzazione dell’artigianato italiano. Tutti i prodotti MSUP riescono infatti a coniugare il know-how italiano (garanzia del settore) con una filiera produttiva corta che porta direttamente dal produttore al consumatore senza intermediazioni, in modo da offrire un prodotto finito di alta qualità, curatissimo nei particolari, realizzato con materiali di alto livello e dalle linee studiate e verificate attentamente ma a prezzi accessibili.

“Da sempre la nostra Azienda ha adottato un codice etico che viene espresso attraverso la scelta della massima qualità per la realizzazione dei nostri prodotti e la continua attenzione alla clientela. Siamo quindi oggi molto orgogliosi di poter supportare in modo concreto e pratico una realtà solidale importante ed efficace come quella di Humana, di cui condividiamo profondamente i principi e la progettualità” dichiara Fabio Tincati, Amministratore Unico Conquest Srl, titolare del marchio Miss Up.

“Siamo molto felici di questa collaborazione che coinvolge un pubblico attento alla qualità di ciò che acquista e sensibile al tema del consumo responsabile: un concetto che viaggia parallelo a quello di riutilizzo, promosso nelle attività della nostra organizzazione e sempre più cruciale per avere un impatto positivo sull’ambiente” aggiunge Lucia Gullà, Responsabile Sostenibilità e CSR di Humana Italia.

Humana Italia è leader nel settore della raccolta degli abiti usati in Italia e si contraddistingue per essere presente in tutti i segmenti della filiera: l’organizzazione, infatti, si occupa direttamente della raccolta degli abiti usati tramite i propri contenitori stradali, della selezione dei capi e della vendita all’ingrosso e al dettaglio nei negozi Humana Vintage e Humana Second Hand. Controllando l’intero ciclo di vita del prodotto, Humana garantisce così la tracciabilità e la trasparenza dell’attività, attraverso un sistema realmente integrato e rendicontabile.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro