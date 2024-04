La responsabilità sociale con ClipGroup

Il prossimo mercoledì 17 aprile a Inveruno, presso la storica Villa Veronesi, il gruppo di consulenza legnanese offre una grande opportunità alle imprese e alle aziende del territorio per avvicinarsi al mondo della Corporate Social Responsibility.

Un’esperienza ventennale nell’assistere e aiutare a sviluppare le aziende del territorio: ClipGroup, grazie all’aiuto di team e leader propone percorsi di business coaching, per un continuo aggiornamento e potenziamento. Il prossimo mercoledì 17 aprile a Inveruno, presso la storica Villa Veronesi, il gruppo di consulenza legnanese offre una grande opportunità alle imprese e alle aziende del territorio per avvicinarsi al mondo della Corporate Social Responsibility.

“Nell'attuale contesto aziendale, l'adozione di pratiche sostenibili come fulcro della visione e della missione di un'impresa non rappresenta più una scelta facoltativa, ma si impone come requisito fondamentale, riflettendo una trasformazione globale verso un'economia in cui la responsabilità sociale d'impresa e la sostenibilità ambientale diventano pilastri centrali della strategia aziendale.

Questo cambiamento evidenzia come il successo a lungo termine di un'azienda dipende non solo dalle sue performances economiche ma anche dalla sua capacità di agire responsabilmente, equilibrando le esigenze economiche con quelle ambientali e sociali - Environmental, Social and Governance (ESG) – spiega Valeriano Clementi CEO di Clip Group - Incorporare questo approccio significa riconoscere l'importanza di operare in modo etico e sostenibile, non solo per rispondere alle aspettative degli stakeholders, ma anche per evidenziare la sinergia tra l’azienda e la comunità, illustrando un percorso condiviso verso un futuro sostenibile”.

Sempre più attività pongono attenzione alle linee guida internazionali dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. “Un esempio concreto di come le aziende possono implementare la CSR senza un ingente investimento finanziario è l'avvio di progetti educativi che coinvolgano studenti, insegnanti e comunità locali nella promozione e nell'implementazione di pratiche sostenibili. Noi di ClipGroup possiamo essere il partner startegico per le aziende determinate a navigare in un mondo sempre più orientato verso la resposabilità sociale. La nostra offerta si focalizza su un supporto completo e personalizzato per massimizzare l'impatto delle iniziative di Corporate Social Responsibility (CSR)”.

I servizi erogati possono essere formazione manageriale, progettazione congiunta e consolidamento della rete.

L’appuntamento inverunese di mercoledì 17 aprile è particolarmente significativo, perché permette alle aziende di iniziare a conoscere il futuro ormai prossimo dell’impatto ESG per le attività. Gli incontri avranno inizio alle ore 16.30 e termineranno alle 18.30 con un momento di saluto e rinfresco finale. Per ulteriori informazioni sul sito www.clipgroup.org con la possibilità di iscriversi e registrarsi all’evento.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!