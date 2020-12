Il concorso promosso da alcuni esercizi commerciali di Castano per questo Natale. Compila l'apposita cartolina e potrai vincere un elfo speciale. Fino al 21 dicembre.

'Dai un nome all'elfo?', è questo il titolo dell'iniziativa promossa a Castano. Forza, allora, pronti a dare sfogo alla fantasia, partecipando al singolare concorso. Come? Molto semplice: compilando la cartolina che troverete in alcuni esercizi e attività commerciali della città ('Fili e Magia', 'La Bottega delle Cialde', 'Tutto per la Casa Giochi', 'Tutto per la Casa articoli regalo', 'La Cometa', 'Einaudi E.', 'Osteria del Vinacciolo', 'Fiori di Luna', 'Koi Tattoo', 'Al Nostro Bar', 'Favole e Caffé', 'Fashion Moon', 'Xenia', 'Karisma', 'Fotoshop SG29', 'Bar Mazzini', 'Momà', 'Erboristeria Chicche di Salute', 'Erboristeria l'Essenza', 'Farmacia Gaiera', 'Tropic Beauty & Sun' e 'Farmacia Giovanninetti'. E, alla fine, si potrà vincere un elfo speciale. Il concorso durerà fino al 21 dicembre, la partecipazione è gratuita e il vincitore verrà scelto da una giuria composta dagli stessi commercianti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro