Nonostante le difficoltà anche quest’anno a Magenta aprirà la 'Bottega della Solidarietà' per la missione di Maristella in Togo. Lo ha annunciato Francesco Bigogno di 'Cuori Grandi' spiegando che la bottega sarà in via Roma 54, di fronte alla basilica, e offrirà oggetti provenienti dalla missione. L’intero ricavato, come sempre, andrà a Maristella. In un momento ancora problematico acquistare oggetti alla 'Bottega della Solidarietà' è un’idea per fare regali diversi e che possano servire per aiutare chi sta peggio di noi. Gli orari sono i seguenti: da lunedì al venerdì 15.30-19. Sabato e Domenica 10-12, 15.30–19.

