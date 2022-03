'La Tinozza' in aiuto di Aldieri

Il 10% del ricavato dai prodotti venduti sarà devoluto ad Aldieri for Children, una realtà importante che ha fatto della cura ai piccoli pazienti oncologici.

Un’altra importante azione di solidarietà messa in campo da Silvia Miglio, proprietaria della lavanderia La Tinozza, insieme a Michela Roy di Yves Rocher, alleate per restare al fianco e sostenere i piccoli pazienti oncologici. L’iniziativa solidale si svolgerà nella settimana dal 7 al 12 marzo, dove il 10% del ricavato dai prodotti venduti sarà devoluto ad Aldieri for Children, una realtà importante che ha fatto della cura ai piccoli pazienti una vera e propria missione. Sabato 12 marzo il negozio di Magenta in piazza Kennedy, rimarrà eccezionalmente aperto – dalle 15.30 alle 18.30 - per proseguire con la raccolta solidale a conclusione della settimana benefica.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!