L'iniziativa, promossa dall'Amministrazione comunale di Turbigo, è rivolta quelle attività economiche che si affacciano su pubblica via o piazza. Un concorso, con premi in denaro.

L'iniziativa è rivolta a quelle attività economiche che si affacciano su pubbliche vie o piazze. Un appuntamento, ormai, fisso nel calendario natalizio di Turbigo e, quest'anno, reso ancor più significativo dal difficile e lungo periodo di emergenza Covid con il quale, da mesi e mesi, ci stiamo confrontando. E, allora, ecco, anche in questo 2020, il concorso 'Vetrine di Natale', promosso dall'Amministrazione comunale. Chi intende partecipare dovrà presentare domanda entro il 10 dicembre, mentre la giuria visionerà le vetrine nella giornata del 20. I primi tre classificati, poi, riceveranno un premio in denaro dal valore di 150 euro il primo, 100 euro il secondo e 50 euro il terzo. "Anche questa iniziativa – hanno commentato il sindaco Christian Garavaglia e l’assessore al Commercio Mattia Chiandotto – rappresenta un modo per sostenere e supportare i nostri negozi, notevolmente penalizzati dalla pandemia".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro