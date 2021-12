Associazioni e hobbisti in piazza

L'appuntamento è per domenica 12 dicembre, alle 10.30, beh... ovviamente in piazza Madonna della Luna. Hobbisti, generi alimentari e associazioni: ecco il mercatino.

L'appuntamento è per domenica 12 dicembre, alle 10.30, beh... ovviamente in piazza Madonna della Luna. Hobbisti, generi alimentari e associazioni: tutto pronto a Turbigo per il mercatino, in occasione dell'ormai tradizionale 'Festa di Natale'. "Una giornata durante la quale i cittadini avranno modo di fare acquisti o incontrare le realtà associative turbighesi, ma non solo - commenta l'assessore Davide Cavaiani - Un evento che ci porterà a rivivere le atmosfere natalizie, dopo il periodo difficile e 'sotto tono' dell'anno scorso". Più nello specifico, allora, ecco che saranno presenti 20 stand, appunto, delle associazioni (sportive, sociali, culturali, di volontariato e salute, ecc...) e altri 24 banchi, tra artigiani e commercianti nel campo alimentare. "La manifestazione, inoltre - conclude Cavaiani - andrà avanti fino al tardo pomeriggio (le 17-17.30 circa), seguendo tutte le misure di sicurezza e prevenzione per quanto concerne l'emergenza Covid (ossia i visitatori dovranno essere in possesso del super 'green pass'), con i nostri agenti di Polizia locale che effettueranno verifiche in tale senso e a campione durante l'evento".

