Pasqua... conta la sorpresa

L'iniziativa promossa dalla Pro Loco di Turbigo, con i commercianti e gli artigiani del paese. Fai una spesa uguale o superiore a 10 euro, ritira il tuo ovetto e scopri se hai vinto.

Pasqua... quel che conta è la sorpresa, volendo riprendere appunto il titolo dell'iniziativa. E la sorpresa, alla fine, ci sarà, eccome. La Pro Loco di Turbigo, con i commercianti e gli artigiani del paese, hanno, infatti, promosso per le prossime festività un'iniziativa davvero particolare. Di cosa si tratta, allora? Fino all'11, i cittadini e coloro che si recheranno nelle varie attività commerciali turbighesi che hanno aderito alla proposta, a fronte di una spesa uguale o superiore a 10 euro, potranno ritirare un ovetto, per poi scartarlo e controllare il foglietto all'interno, per provare a vincere buoni sconto oppure premi. Tra i negozi che partecipano, ci sono: 'Agri Garden', 'Balot's Caffé', 'Caffé Italia-Corte del Vino', 'La Bottega della cialde', 'Aresi Paolo', 'Carta e Penna', 'Gioielleria Ferrari', 'Linea Legno e Colori', 'Foto Spreafico', 'Manifattura Cerutti', 'Renata e Paola', 'Tempio dei Pelosi', 'Cartoleria Sartorelli'. "Si ringraziano, inoltre - scrivono gli organizzatori - 'Cerutti spugne', 'Caffé Italia', 'Renata e Paola', 'Aresi', 'Carta e Penna', 'Foto Spreafico' e 'Cartoleria Sartorelli', 'Linea Legno e Colori' per i premi messi a disposizione".

