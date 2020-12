Magnago Covid: "Un altro cittadino ci ha lasciato"

Un'altra persona, purtroppo, è venuta a mancare. Per quanto riguarda la situazione Covid nella sua totalità, poi, sono 207 i guariti e 102 i positivi.

Sono 207 i cittadini guariti dal Covid-19 a Magnago e Bienate. "Abbiamo però 102 persone risultate positivi ed 8 di loro sono ricoverati presso strutture sanitarie - scrive il sindaco Carla Picco - In quarantena per contatto stretto sono in 80. Ma ciò che più ci rattrista è dover comunicare che un altro nostro concittadino è mancato e così i deceduti in questa seconda ondata sono ad oggi 5. I giorni a venire saranno determinanti per ridurre sempre più la diffusione del virus e per impedire che possa tornare a salire la curva dei contagi e ahimè dei decessi. Invito tutti a comportamenti prudenti, anche in occasione delle festività di questo periodo: facciamo e facciamoci il regalo più bello rispettando le regole".

